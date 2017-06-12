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مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

04:05 ص الإثنين 12 يونيو 2017

مصدر أمني يكشف سبب اغتيال رئيس مباحث بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

رجح مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية وجود شبهة جنائية وراء اغتيال المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، عقب قيام ملثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه السيارة التي يستقلها ما أدى إلى إصابته وكذا إصابة مجند "قائد سيارة الشرطة"، ونقلا إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر أسمه- أن التحريات الأولية كشفت أن رئيس مباحث شربين نفذ حملة مكبرة بقرية الأحمدية التابعة للمركز لتعقب المدرجين جنائيا والصادر بحقهم أحكام قضائية.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تمشيط المنطقة التي وقع بها الحادث وتحديدا بين قريتي البرامون وبدواي بطريق المنصورة دمياط الشرقي، واستجواب عدد من شهود الواقعة، واستصدار إذن من النيابة العامة لمخاطبة شبكات المحمول الثلاث ومراجعة كافة المكالمات التي أجريت في المنطقة التي شهدت الحادث وقت وقوعه للوصول إلى الجناة.

يذكر أن ملثمين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق "المنصورة - شربين الشرقي" في المنطقة بين قريتي "كفر البرامون" و"بدواي" وأطلقوا الرصاص من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه السيارة ما أسفر عن استشهاد رئيس المباحث وإصابة سائقه.

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