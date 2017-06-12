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الاثنين 12 يونيو 2017 12:30 مساءً
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:30 مساءً
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:30 مساءً
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:30 مساءً
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:24 مساءً
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:24 مساءً
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي"
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:24 مساءً
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه
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الاثنين 12 يونيو 2017 12:15 مساءً
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير"
-
الاثنين 12 يونيو 2017 12:12 مساءً
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب
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الاثنين 12 يونيو 2017 12:12 مساءً
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8 الصبح - رامي رضوان يوجه "اللوم" على واضعي إمتحانات الثانوية العامة بعد سؤال"خطاب 30 يونيو"
DMC
DMC
الاثنين 12 يونيو 2017 09:21 صباحاً
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