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اقتصادي: فرض «رسوم إغراق» على الحديد المستورد يحمي المنتج المحلي

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اقتصادي: فرض «رسوم إغراق» على الحديد المستورد يحمي المنتج المحلي اقتصادي: فرض «رسوم إغراق» على الحديد المستورد يحمي المنتج المحلي

التحرير

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قال المحلل الاقتصادي، خالد الشافعي، إن قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد، كان خاص بواردات الحديد من أوكرانيا والصين وتركيا، وجاء لحماية الإنتاج المحلي الوطني، لافتا إلى أن الحديد المستورد مدعوم حكوميا في بلدانه مما يُعد استنزافا للعملة الصعبة في استيراده وطرحه بأسعار تنافس المنتج المحلي.

وأضاف الشافعي، خلال لقاء له ببرنامج «السوق» على فضائية «الغد» ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن فرض رسوم إغراق على الحديد لمدة أربعة أشهر هي خطوة تحمي الصناعة المحلية من إغراق الأسواق بالحديد المستورد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متبع في كافة الدولة المشتركة في منظومة التجارة العالمية، ولها الحق في غرض رسوم إغراق على السلع التي تكون مدعومة أو أن أسعارها غير سليمة.

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وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لحماية المنتج المحلي وقدرته التنافسية داخل السوق أمام المنتج المستورد، مؤكدا أن السوق العقاري المحلي يفضل الحديد المصري، لأنه يتمتع بمواصفات قياسية ولديه القدرة على تحمل كافة أنواع الإنشاءات والمباني.

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التحرير

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