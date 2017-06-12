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فيديو| «الافتاء»: أكثر الأسئلة الواردة إلينا تخص «الطلاق»

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فيديو| «الافتاء»: أكثر الأسئلة الواردة إلينا تخص «الطلاق» فيديو| «الافتاء»: أكثر الأسئلة الواردة إلينا تخص «الطلاق»

التحرير

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قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى لدى دار الإفتاء المصرية، إن «الإفتاء» تتلقى يوميًا ما يتجاوز 550 سؤالًا، سواء في رمضان أو غير ذلك، لافتًا إلى أن جزء كبير جدًا من الأسئلة الشفوية تكون عن الطلاق.

وأضاف ممدوح، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أنه لا يجيب عن أسئلة الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بالتحقيق المباشر مع المطلق، حيث أنه لا يصح أن يترك أحد رسالة صوتية تخص الطلاق ويتم الإجابة عليها بل يتم الرد عليه بقول: «يرجي التواصل بشكل مباشر مع الإفتاء».

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وتابع : «أحنا مانعرفش هو نوى الطلاق ولا لا، وهل هو مدرك لكلامه ولا لا».

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التحرير

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