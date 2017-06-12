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الجنح تستكمل اليوم محاكمة مريهان حسين وضابطي قسم الهرم في قضية "الكمين"

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مصراوي Masrawy

الجنح تستكمل اليوم محاكمة مريهان حسين وضابطي قسم الهرم في قضية "الكمين"

12:51 ص الإثنين 12 يونيو 2017

الفنانة مريهان حسين

كتب - عمرو

تنظر محكمة جنح الهرم المنعقدة برئاسة المستشار علاء سليم، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة مريهان حسين وضابطى قسم شرطة الهرم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"كمين الهرم"

وأحالت النيابة العامة الفنانة مريهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي علي الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة فى التحقيقات، وأقوال ضابطى الهرم "م.ت." و"إ.ب."، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة و أفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن الواقعة الذى تداولته العديد من المواقع .

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