بالصور..أوقاف كفر الشيخ تحيي ذكرى غزوة بدر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

احتفلت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك باحتفالية أقيمت داخل مسجد الإيمان الكبير غرب مدينة كفر الشيخ، في حضور المحافظ اللواء سيد نصر نائبًا عن رئيس الجمهورية.

بدأ الاحتفال بآيات قرآنية تلاها الشيخ محمد قطب الطويل، ثم كلمة الأوقاف ألقاها الشيخ سعد الفقي وكيل الوزارة بالمحافظة.

حضر الاحتفالية المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد كبير من رجال الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.​



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