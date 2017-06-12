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الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 12 يونيو 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 12 يونيو 2017

06:03 ص الإثنين 12 يونيو 2017

الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين 12 يونيو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الألماني.

روما.. يصدر الإعلان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الغنية، بعد خروج الوفد الأمريكي قبل انتهاء فعاليات الاجتماعات على أن يعقد اجتماعهم القادم في ألمانيا في نوفمبر القادم.

القاهرة.. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.

القاهرة.. تنظم أمانة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية تحت عنوان "ليلة في حب مأمون الشناوي"، برعاية وزير الثقافة بحضور جمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأقارب وأصدقاء الشاعر الراحل.

القاهرة.. يشهد الدكتور خالد العناني - وزير الآثار، فعاليات مسابقة للأطفال حول تاريخ القديمة وحضارتها بالمتحف المصري بالتحرير، سيتم عقبها تكريم الفائزين وتنظيم جولة إرشادية لهم داخل المتحف .

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، وذلك في قضية اقتحام السجون.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم لناديي سموحة والمصري البورسعيدي على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

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