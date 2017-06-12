ضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة
ضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة
04:41 ص الإثنين 12 يونيو 2017
كتب - طه عبيد:
ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال عدد من الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة.
صرحت مصادر أمنية بالمطار إن اللواء فهمي مجاهد - مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، وجه اللواء عبد الناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، بتشكيل العديد من الحملات "فريق أمني" بقيادة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، لشن الحملة على جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وداخل ساحات انتظار السيارات وصالات السفر والوصول.
وأسفرت الحملات عن القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية.
وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، بترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها، ومباشرة تنفيذ الأحكام.
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