أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صورة وخبر: درعا.. كرة من النار ومأذنة بين الدخان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

صورة وخبر: درعا.. كرة من النار ومأذنة بين الدخان

04:21 ص الإثنين 12 يونيو 2017

صورة وخبر: درعا.. كرة من النار ومأذنة بين الدخان

درعا تحت القصف (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

تواصل طائرات النظام السوري استهداف مواقع في درعا وسط تقارير من المعارضة تقول إنه تم قصف بعض المواقع بقنابل النابالم الحارقة.

وأدت قنابل النابالم إلى اندلاع حرائق هائلة في عدد كبير من المنازل وخاصة في حي المنشية الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، صورة ترصد تصاعد دائرة من اللهب فوق إحدى المباني السكنية عقب هجمات جوية على المناطق التي يوجد بها مواقع للمسلحين المناوئين للنظام جنوبي المدينة.

وترصد الصورة إضافة إلى دائرة اللهب دخان ينتشر في أرجاء المكان حول مأذنة مسجد لم تسلم من آثار الحرب وقنابل المتحاربين.

ويحاول النظام السوري استعادة ما خسره في المدينة، خاصة بعدما أصبحت فصائل المعارضة تسيطر على 95% من حي المنشية الاستراتيجي بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: الدوحة تلجأ لشركة قانونية أمريكية.. وبداية تحرير الرقة

    العرب اليوم: الدوحة تلجأ لشركة قانونية أمريكية.. وبداية تحرير الرقة

    أخبار
  • نائب عراقي يدعو إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا

    نائب عراقي يدعو إلى تحرير المناطق الحدودية مع سوريا

    أخبار
  • الجيش العراقي: مقتل قياديا في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

    الجيش العراقي: مقتل قياديا في تنظيم داعش واثنين من مرافقيه

    أخبار
  • صورة وخبر: سوريا.. طفل مهموم وبقايا وطن

    صورة وخبر: سوريا.. طفل مهموم وبقايا وطن

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة

    بالصور..طالبة تحاول إلقاء نفسها من لجنة "ثانوي" بكفر الشيخأخبار

  • تشكيل مصر لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيا

    تشكيل لتونس .. استثناء وحيد عن أمم افريقيارياضة

  • مرتضى يمنع إذاعة مباراة مصر وتونس في الزمالك

    مرتضى يمنع إذاعة مباراة مصر وتونس في الزمالكرياضة

  • رئيس

    رئيس "النواب": لن نعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن "تيران وصنافير"أخبار

  • مشادات خلال مناقشة

    مشادات خلال مناقشة "تيران وصنافير" في البرلمانأخبار

  • عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل

    عبد العال يُشكك في نزاهة تكتل "25 - 30".. وطنطاوي يرد: "لن نسمح لكأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني