صورة وخبر: درعا.. كرة من النار ومأذنة بين الدخان

درعا تحت القصف (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تواصل طائرات النظام السوري استهداف مواقع في درعا وسط تقارير من المعارضة تقول إنه تم قصف بعض المواقع بقنابل النابالم الحارقة.

وأدت قنابل النابالم إلى اندلاع حرائق هائلة في عدد كبير من المنازل وخاصة في حي المنشية الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، صورة ترصد تصاعد دائرة من اللهب فوق إحدى المباني السكنية عقب هجمات جوية على المناطق التي يوجد بها مواقع للمسلحين المناوئين للنظام جنوبي المدينة.

وترصد الصورة إضافة إلى دائرة اللهب دخان ينتشر في أرجاء المكان حول مأذنة مسجد لم تسلم من آثار الحرب وقنابل المتحاربين.

ويحاول النظام السوري استعادة ما خسره في المدينة، خاصة بعدما أصبحت فصائل المعارضة تسيطر على 95% من حي المنشية الاستراتيجي بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.