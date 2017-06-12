استشهاد رئيس مباحث شربين بعد إصابته بطلقات نارية

الدقهلية - رامي القناوي:

استشهد المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد محاولات عده لإنقاذه على إثر تعرضه لمحاولة اغتيال على يد ملثومين أثناء ذهابه إلى عمله.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الطوارئ بالمنصورة أن الحالة الصحية للمقدم كانت سيئة للغاية نتيجة تعرضه لإطلاق نار في إنحاء متفرقة بالجسم وخضوعه لجراحات عاجلة لمحاولة إسعافه.

من جهه أخرى، نعي عدد من ضباط مديرية أمن الدقهلية، الشهيد المقدم أحمد حسين عبر حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين تشييع جثمانه بجنازة عسكرية عقب صلاة الظهر من مسجد النصر بمدينة المنصورة.

يذكر أن اثنين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق "المنصورة - شربين الشرقي" في المنطقة بين قريتي "كفر البرامون" و"بداوي" وأطلقوا رصاصات من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه السيارة فأصابا رئيس المباحث وسائقه.