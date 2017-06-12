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مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لرئيس مباحث شربين بعد محاولة اغتياله

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مصراوي Masrawy

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لرئيس مباحث شربين بعد محاولة اغتياله

04:15 ص الإثنين 12 يونيو 2017

مصدر طبي يكشف الحالة الصحية لرئيس مباحث شربين بعد محاولة اغتياله

المقدم أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين

الدقهلية - رامي القناوي:

كشف مصدر طبي بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، عن الحالة الصحية للمقدم أحمد حسين - رئيس مباحث مركز شربين، والذي تعرض لمحاولة اغتيال على يد ملثمين يستقلون دراجة نارية بطريق المنصورة دمياط الشرقي، ما أدى إلى إصابته وإصابة مجند سائق السيارة التي كانوا يستقلونها أثناء ذهابه لعمله.

وأوضح المصدر أن عدد كبير من الأطباء يشاركون في إجراء جراحة عاجلة للمقدم خاصة أنه أصيب بطلق ناري بالبطن أدى إلى وجود فتحة دخول وخروج فضلا عن وجود أثار بأنحاء متفرقة من الجسم لفرد خرطوش صادر عن مسافة قريبة.

وقال إن حالة الضابط غير مستقرة حتى الآن نظرا لنزيفه كمية كبيرة من الدماء وتمت مناشدة بنك الدم الإقليمي والمستشفيات توفير أي كميات دم "A_" لحاجته لها فورا.

وعن الحالة الصحية للمجند سائق السيارة أوضح أن حالته مستقرة ومصاب برش خرطوش وتم إجراء جراحة له، ونقله إلى مركز طب وجراحة العيون لإجراء جراحة بالعين نظرا لوجود شظايا من الزجاج إثر تحطمه واستقرار أجزاء منه في العين.

يذكر أن اثنين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، على طريق "المنصورة - شربين الشرقي" في المنطقة بين قريتي "كفر البرامون" و"بداوي" وأطلقوا الرصاص من سلاح آلي وبندقية خرطوش تجاه السيارة فأصابا رئيس المباحث وسائقه.

وانتقل إلى المستشفى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، واللواء طارق لبيب، مدير جهاز الأمن الوطني بالدقهلية، واللواء مجدي القمري، مدير مباحث 

المديرية، لمتابعة حالة الضابط وسائقه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتعقب الجناة وضبطهم.

السيارى التي استقلها المقدم أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربينالسيارى التي استقلها المقدم أحمد حسين رئيس مباحث مركز شربين

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