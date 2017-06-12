الفقي: «قطر قد تلجأ إلى استبدال تميم.. وأمريكا لن تتخلى عنها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مساء الأحد، إنه كان هناك قطع للعلاقات مع قطر عام 2014، ولكن كان على مستوى ضيق، موضحًا أن قطر قد تلجأ إلى استبدال الأمير تميم بآخر.

أضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكستر نيوز»، أن دور الكويت حيوي للغاية، موضحًا أن قناة «الجزيرة» قد تلجأ لتصحيح مسارها لفترة محددة ثم تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه.

شاهد أيضا

أكد أن قطر لن تنصاع إلى الشروط الخليجية، وستُكمل الدور الذي تسير عليه بالتحالف مع تركيا، مشيرًا إلى أن الدور الغربي المرسوم لقطر يحتم عليها التدخل في الشؤون العربية الداخلية.

أشار إلى أن تحمل قطر للأزمة يتوقف على موقف الولايات المتحدة في تلك الأزمة، موضحًا أن أمريكا حريصة على توطيد العلاقات مع مصر والخليج ولكنها لن تتخلى عن قطر.