الفقي: «الجزر سعودية.. وعلى المملكة أن تدفع مقابل دفاعنا عنهما 80 عاما»

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أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مساء الأحد، أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان، مشيرًا إلى أن «مصر لم تستفد من الجزيرتين على الإطلاق في أي مشروع استثماري لأنهما فقيرتان، ولكن لهما أهمية استراتيجية».

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن السعودية طالبت عدة مرات باسترداد الجزيرتين، ولكن الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان رده دائمًا: «مش وقته»، مشيرًا إلى أن الجزيرتين تقعان في المنطقة «ج» وفقًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

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وأشار إلى أنه في حالة تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ستصبح إسرائيل لأول مرة دولة حدود مع الخليج، موضحًا أنه «حال ذلك أيضًا، على السعودية أن تدفع مقابل دفاع مصر عن الجزيرتين على مدار 80 عامًا، عن طريق وجود تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين».