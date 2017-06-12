الغضبان: شرق بورسعيد تمثل قاطرة التنمية لمصر كلها

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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن مصر الدولة الوحيد ة التي تحارب الإرهاب داخليا وخارجيا بالتوزاي مع البناء والتعمير وإقامة المشروعات القومية والتي شهدتها خلال العامين السابقين.

وأضاف الغضبان أن حجم المشروعات التي تتم في الوقت الحالي لم تحدث من قبل، مشيدا بشباب مصر الذين يواجهون التحديات ويبذلون أقصى جهودهم من أجل سرعة الانتهاء من المشروعات القومية في جميع أنحاء مصر.

وأوضح المحافظ أن شرق بورسعيد تمثل قاطرة التنمية لمصر كلها حيث يجري العمل على إنشاء 5.5 كيلومتر أرصفة بحرية ليصبح ميناء شرق بورسعيد واحدا من أكبر الموانئ المحورية بالإضافة إلى حقل ظهر غربي بورسعيد ذلك الاكتشاف الذي يعود على مصر كلها بالخير ويعد أكبر حقل غاز طبيعي في العالم.

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جاءت تصريحات المحافظ خلال كلمته بالحفل الختامي لفعاليات برنامج طاقة إيجابية لمحاربة الفكر الإرهابي والإدمان تحت شعار "المصريون يواجهون الإرهاب والإدمان،" بنادي هواة الصيد بمدينة بورفؤاد، والذي أقيم تحت إشراف المخرج محمد الدسوقي المشرف العام على الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد.

وحضر الحفل الفنان سماح الصرايطي ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وتضمنت فعاليات البرنامج عرض أفلام تدور حول الإرهاب كما نظمت ورشة تصوير سينيمائية وورشة عمل لأفلام قصيرة جدا حول موضوعات لها علاقة بالإرهاب يشرف عليها سعيد شيمى عميد المصورين فى الوطن العربى، فضلا عن ندوات تفاعلية لنشر ثقافة مواجهة الإرهاب، ومعرض للصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية التى توثق العمليات الإرهابية.

ويستهدف البرنامج في المقام الأول فئة الشباب والنشء،ويأتي تنفيذه في إطار خطة وجهود الدولة على التصدي للفكر المتطرف واستقطاب النشء والشباب لرفع وعيهم وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأفكار.