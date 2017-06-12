أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها «جائز» وليس حرام

Google+ Print
فيديو| الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها «جائز» وليس حرام فيديو| الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها «جائز» وليس حرام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قصة تحريم أو تحليل الأغاني والموسيقي من القضايا الخلافية منذ وقت الصحابة حتى الآن، ولا يجوز على الشخص أن يفرض على الآخر رأيه، حيث إن علماء الدين اختلفوا في تلك القضية.

وأضاف ممدوح، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه يجب على الشخص أن يأخذ بأسهل الرأيين من وجهة نظره والمخفف بالنسبة له، وهذا يجنبه من عقاب الدنيا والآخرة.

شاهد أيضا

 وتابع :«الإفتاء تقول إن الموسيقي جائزة وجائز الاشتغال بها، والغناء كلمات حلاله حلال وحرامه حرام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «الافتاء»: أكثر الأسئلة الواردة إلينا تخص «الطلاق»

فيديو| «الافتاء»: أكثر الأسئلة الواردة إلينا تخص «الطلاق»

فيديو| الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها «جائز» وليس حرام

فيديو| الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها «جائز» وليس حرام

فيديو| أستاذ قانون: لن يتم الاستفتاء على «تيران وصنافير» لهذه الأسباب

فيديو| أستاذ قانون: لن يتم الاستفتاء على «تيران وصنافير» لهذه الأسباب

فيديو| لميس: «لو أنا وزيرة كنت لغيت مجانية التعليم الجامعي»

فيديو| لميس: «لو أنا وزيرة كنت لغيت مجانية التعليم الجامعي»