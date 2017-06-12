أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مجدي عبد الغني: هدف هولندا سبب نجوميتي.. وشكرًا للسوشيال ميديا

Google+ Print
مجدي عبد الغني: هدف هولندا سبب نجوميتي.. وشكرًا للسوشيال ميديا مجدي عبد الغني: هدف هولندا سبب نجوميتي.. وشكرًا للسوشيال ميديا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مجدي عبد الغني، لاعب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أن الهدف الذي أحرزه لمصر في كأس العالم 90، تسبب في دخوله إلى عالم الشهرة والنجومية.

وأضاف «عبد الغني»، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، ببرنامج «اسمك كام»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم FM، «هدف كأس العالم بالتأكيد فرق معي كثيرًا، وأشكر جمهور السوشيال ميديا إنهم اخترعوا هذا الأمر، وفوجئت بكلامهم عن هذا الهدف رغم إني أحرزته سنة 90، وبدأ يظهر ويربطونه مع أي أحداث، لدرجة إني لما ذهبت للبحرين وقطر مؤخرًا وجدت الناس بتسجل معايا سناب شات ويسألوني عن الهدف وكيف أحرزته».

شاهد أيضا

واختتم البلدوزر حديثه، «لو لم أكن لاعب كرة بالتأكيد كنت سأكون موظفًا»، متمًا «هناك أيام لن تمحى من ذاكرتي مثل التتويج ببطولة إفريقيا 82، والتأهل للمونديال، ويوم احترافي بالتأكيد».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستوديو إفريقيا - إحماء لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس

ستوديو إفريقيا - إحماء لاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس

ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

ستوديو إفريقيا - لقطات من وصول خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مقر بعثة المنتخب اليوم

ستوديو إفريقيا - التفاؤل يسود لاعبي المنتخب المستبعدين قبل مواجهة تونس

ستوديو إفريقيا - التفاؤل يسود لاعبي المنتخب المستبعدين قبل مواجهة تونس

ستوديو إفريقيا - حصريا - مران المنتخب المصري أمس قبل مواجهة تونس

ستوديو إفريقيا - حصريا - مران المنتخب المصري أمس قبل مواجهة تونس