مجدي عبد الغني: هدف هولندا سبب نجوميتي.. وشكرًا للسوشيال ميديا

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أكد مجدي عبد الغني، لاعب المنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أن الهدف الذي أحرزه لمصر في كأس العالم 90، تسبب في دخوله إلى عالم الشهرة والنجومية.

وأضاف «عبد الغني»، خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، ببرنامج «اسمك كام»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة نجوم FM، «هدف كأس العالم بالتأكيد فرق معي كثيرًا، وأشكر جمهور السوشيال ميديا إنهم اخترعوا هذا الأمر، وفوجئت بكلامهم عن هذا الهدف رغم إني أحرزته سنة 90، وبدأ يظهر ويربطونه مع أي أحداث، لدرجة إني لما ذهبت للبحرين وقطر مؤخرًا وجدت الناس بتسجل معايا سناب شات ويسألوني عن الهدف وكيف أحرزته».

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واختتم البلدوزر حديثه، «لو لم أكن لاعب كرة بالتأكيد كنت سأكون موظفًا»، متمًا «هناك أيام لن تمحى من ذاكرتي مثل التتويج ببطولة إفريقيا 82، والتأهل للمونديال، ويوم احترافي بالتأكيد».