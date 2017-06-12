فاروق جعفر للمحللين: «ابعدوا عن المصطلحات الغريبة»

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طالب فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، المحللين الرياضيين بالبعد عن المصطلحات الغريبة خلال تحليلهم عبر القنوات الفضائية، لأنها تنفّر البسطاء من كرة القدم، حسب تعبيره.

وقال «جعفر» خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، ببرنامج «اسمك كام»، الذي يقدمه كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم FM»، إن النجومية في الأهلي والزمالك بالتأكيد تفرق كثيرًا عن أي ناد آخر، خاصة أن النادي الأحمر يملك نجومية وشعبية واهتماما إعلاميا كبيرا.

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وأضاف «حظي جيد بأني ذهبت للزمالك، ولو انضمت للأهلي فنجوميتي كانت ستكون أكبر بكثير»، موضحًا أنه يتحدث عن الوقت الذي كان فيه لاعبًا.