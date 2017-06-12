زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي يخسر مقعده الانتخابي
زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي يخسر مقعده الانتخابي
03:04 ص الإثنين 12 يونيو 2017
الامين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف ك
(أ ف ب):
خسر الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف كامباديليس مقعده النيابي عن الدائرة ال16 في باريس والذي شغله بدون انقطاع منذ 1997 ، وذلك إثر فشله في التأهل إلى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب النتائج الرسمية للدورة الأولى التي جرت الأحد.
وتمثل هذه النتيجة إذلالا اضافيا للحزب الذي تشير التوقعات الى ان حصته في الجمعية الوطنية المقبلة ستتراوح بين 15 و40 مقعدا، وهي نتيجة كارثية مقابل الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند.
وكان كامباديليس أقر فور نشر مراكز استطلاعات الرأي لتقديراتها بأن نتائج الدورة الأولى سجلت "تراجعا غير مسبوق لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصا".
ويفوز المرشح بالمقعد النيابي من الدورة الأولى إذا ما حصل على الأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف أصوات المقترعين، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية يتأهلون إلى الدورة الثانية باستثناء من حاز على أقل من 12,5% من الأصوات، كما هي الحال مع كامبيديليس.
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