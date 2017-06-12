تريزا ماي ردًا على دعوات استقالتها: لدي عمل علي إنجازه

(أ ف ب):

تحدّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي -خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد- الدعوات الموجهة إاليها للاستقالة معتمدة شعارا جديدا هو "اتمام العمل"، وذلك بعد النكسة المدوية التي منيت بها في الانتخابات التشريعية.

ونفت زعيمة حزب المحافظين في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" أن تكون في حالة صدمة بعد خسارة حزبها الغالبية المطلقة في البرلمان.

وقالت "ما أشعر به هو أن هناك عملا يجب إتمامه، واعتقد أن ما يريده الجمهور هو التأكد من أن الحكومة تواصل إتمام هذا العمل".

وتهرّبت ماي من الاجابة على اسئلة بشأن ما إذا كانت تعتزم إكمال ولايتها حتى نهايتها بعد الدعوات التي وجهها إليها مسؤولون سياسيون للاستقالة.

وقالت في معرض ردها على هذه الاسئلة "قلت أثناء الحملة الانتخابية إنني أعتزم، في حال أعيد انتخابي، أن أشغل ولايتي حتى النهاية. لكن ما افعله الآن هو القيام بالعمل الذي يستجد آنيا".

وحصل حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس على 318 مقعدا ليخسر بذلك الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها في البرلمان السابق ويصبح رهينة الحزب الديموقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي الذي حصل على عشرة نواب تكفي اصواتهم لبلوغ المحافظين الاغلبية المطلقة وهي 326 نائبا.

والأحد كشفت ماي تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة.