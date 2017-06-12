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رسميًا.. حزب ماكرون وحلفاؤه يتصدّرون الانتخابات البرلمانية الفرنسية

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. حزب ماكرون وحلفاؤه يتصدّرون الانتخابات البرلمانية الفرنسية

02:57 ص الإثنين 12 يونيو 2017

رسميًا.. حزب ماكرون وحلفاؤه يتصدّرون الانتخابات البرلمانية الفرنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي الجماهير من سي

(أ ف ب):
تصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بحصولهم على 32,32% من الأصوات يليهم اليمين ب21،56%، بحسب النتائج النهائية الرسمية.

وأظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية، فجر الاثنين، أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحلفاءه الوسطيين في "الحركة الديموقراطية" تصدروا الدورة الأولى بحصولهم على 32,32% من الأصوات.

وحل ثانيا اليمين بحصوله على 21,56% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف الذي نال 13,20% من الأصوات.

أما حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي بزعامة جان-لوك ميلانشون والحزب الشيوعي، حصلا سويا على 13,74% من الأصوات.

والخاسر الأكبر في الانتخابات هو الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9,51% من الأصوات، في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2012 والتي منحت الحزب يومها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

أما دعاة الحفاظ على البيئة فحصلوا على 4,30% من الأصوات.

وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 51,29% وهو مستوى قياسي.

هذا المحتوى من

AFP

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