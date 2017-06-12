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بلا دفاع أو هجوم.. مصر تسقط في أول اختبار إفريقي أمام تونس

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بلا دفاع أو هجوم.. مصر تسقط في أول اختبار إفريقي أمام تونس بلا دفاع أو هجوم.. مصر تسقط في أول اختبار إفريقي أمام تونس

التحرير

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خسر الوطني، أمام نظيره التونسي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما صباح اليوم الاثنين، على ملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2019. 
أحرز هدف نسور قرطاج، طه ياسين الخنيسي، في الدقيقة 48، مستغلًا تمريرة يوسف المساكني الرائعة.

وظهر المنتخب الوطني بمستوى متواضع معظم أوقات المباراة، ولم يكن له أى ظهور هجومي ملحوظ على معز بن شريفية حارس أصحاب الأرض. 

بهذه النتيجة رفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بينما احتل منتخبنا المركز الأخير بلا نقاط، خلف النيجر، وسوازيلاند، الذين يملك كلا منهما نقطة في رصيده.

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