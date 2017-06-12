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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ننتقد ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى الحصار

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مصراوي Masrawy

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ننتقد ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى الحصار

02:11 ص الإثنين 12 يونيو 2017

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ننتقد ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى الحصار

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أبو ظبي - (أ ش أ)

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى الحصار، مبينا إنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة رداً على تصرفات الدوحة في دعم التطرف والحركات الإرهابية.

وقال قرقاش - عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أورتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - إن تفسير الحصار لا يتسق مع موانئ مفتوحة ومطار مفتوح وأسطول طائرات كبير، معتبراً أن محاولة الدوحة إلصاق صفة الحصار على المقاطعة تظهر عقلية التهرب من أساس الأزمة وتحويلها تجاه تفاصيل أخرى.

وأشار قرقاش إلى أن "إعادة تعريف مفردات الحصار وحقوق الإنسان، لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره لها والدعم الذي وفره للتطرف والفوضى".

وقال إن غضب الأشقاء وإجراءاتهم السيادية جاءت بعد صبر طويل على التآمر الذي طالهم والضرر الذي لحق بهم، إن كانت المظلومية موقف فهي من حقهم وليس من حق قطر، مبيناً أن الحل الجوهري للمشكلة يكمن عبر تغيير التوجه والتعامل الطبيعي مع المحيط ووقف دعم التطرف والإرهاب.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الدول المقاطعة لقطر لا تزال تعول على الحكمة والرأي الرزين، وأن الكلمة المخلصة ستجد طريقها نحو الدوحة.

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