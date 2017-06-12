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ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

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مصراوي Masrawy

ننشر الصور الأولى من موقع حادث استهداف ضابط شرطة بالدقهلية على أيدي مسلحين

02:11 ص الإثنين 12 يونيو 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

حصل مصراوي على الصور الأولى لموقع استهداف المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث شربين، أمام قريه كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة.

وتظهر الصور السيارة التي كان يستقلها رئيس المباحث رفقة مجند وأمين شرطة.

وكان المقدم أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين، قد تعرض لاستهدف إثر قيام مجموعة من الملثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب السيارة رقم (٨٧٩٨ - نقل دقهلية) أثناء ذهابه إلى عمله بطريق المنصورة دمياط الشرقي.

وأكد مصدر طبي، في تصريح خاص لمصراوي، أن حالة الضابط خطرة ويجرى له جراحة عاجلة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة نظرًا لإصابته بطلق ناري بالبطن له فتحة دخول وخروج، ورش خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسم والقدم، ويحتاج لنقل دم فصيلة "A".

من جهة أخرى تقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة وغلق لمداخل ومخارج الطريق لتعقب الجناة والتوصل لمرتكبي الواقعة.

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