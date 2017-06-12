10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى حتمية حل الخلاف مع قطر في الإطار الخليجي، كما قال وزير الطاقة القطري إن بلاده ملتزمة بإتفاقية جينيف المتعلقة بخفض انتاج النفط، فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

1 – الصباح: حل الخلاف مع قطر خليجيا

وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح (أرشيفية)

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي حتمية حل الخلاف مع قطر "في الإطار الخليجي وفي نطاق البيت الخليجي الواحد وبالحوار بين الأشقاء". ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، فقد أعرب الوزير "عن تقدير دولة الكويت البالغ لكافة الدول التي أجمعت على دعم جهود دولة الكويت في هذا السياق"، مشددا على أن "دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة في سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر في العلاقات الأخوية".

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2- وزير الطاقة القطري: ملتزمون باتفاقية جينيف

محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري (أرشيفية)

أكد الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري التزام بلاده باتفاقيات فيينا، المتعلقة بخفض الدول المصدرة للبترول في منظمة أوبك وكذلك الدول المنتجة من خارج المنظمة ، انتاجها من النفط ، والتي تم التوصل إليها نهاية العام الماضي وتقرر مؤخرا تمديد العمل بها حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل 2018.

وكانت دولة قطر قد لعبت أثناء توليها رئاسة منظمة أوبك طوال عام 2016، دورا فارقا في التوصل إلى اتفاقيات فيينا التي أبرمت فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، و11 دولة منتجة من خارجها وقضى بخفض الانتاج بما مقداره 8ر1 مليون برميل يوميا.

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3- نتنياهو: آن الأوان لحل الأونروا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ ف ب)

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج مؤسساتها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكشف نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته عن أنه قال لمندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هالى خلال لقائهما مؤخرا إنه "قد آن الأوان للأمم المتحدة أن تنظر في استمرار عمل الأونروا".

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4- زاخاروفا: قدمنا أرقام مؤكدة لضحايا عارات التحالف

متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية)

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها "لاستمرار محاولات حماية مجموعات المسلحين الذين يتلقون الرعاية والدعم المالي والسياسي والإعلامي من قبل بعض الدول الغربية والإقليمية".

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع مراسل "سانا" في موسكو على هامش المنتدى الدولي للإعلام إن"الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة والدول الداخلة في تحالفها على مواقع الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحلفاء تعتبر خرقاً فظاً لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن المهمات التي يزعمون أنهم يريدون تحقيقها في سورية والتي هي غير شرعية إطلاقاً."

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5- ترامب : تسريب "كومي" عمل جبان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسريب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي لمذكرة تتضمن ملاحظات بشأن اجتماع له مع ترامب بأنه عمل "جبان"، ورجح أن هذا العمل ستكون له عواقب قانونية.

وكان كومي قد اعترف في شهادة أدلى بها يوم الخميس، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أنه بعد أن أقاله ترامب في التاسع من مايو، فإنه طلب من صديق له تسريب توثيقه لاجتماع مع الرئيس للصحافة أملا في الدفع بتعيين مدع خاص للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

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6- "النائب العام الليبي": سيف القذافي مطلوب للمحاكمة

القائم بأعمال النائب العام الليبي إبراهيم مسعود (ارشيفية)

أعلن القائم بأعمال النائب العام الليبي، إبراهيم مسعود، أن المتهم سيف القذافي "محكوم عليه غيابيًا في 28 يوليو 2015.. ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه".

وقال القائم بأعمال النائب العام الليبي ، إبراهيم مسعود في بيان له، حول ما تداولته وسائل الإعلام أمس، بشأن إفراج كتيبة أبوبكر الصديق عن سيف القدافي؛ تطبيقًا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان، "إن قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص".

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7- بوريس جونسون: أدعم ماي

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (ا ف ب)

نفى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، تقريرا إعلاميا يفيد بأن أنصاره داخل الحزب المحافظ يعملون على الدفع به للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي عقب هزيمة الحزب في الانتخابات.

وكانت ماي قد دعت لإجراء انتخابات مبكرة في أبريل الماضي، حيث كانت تتوقع أن النتائج سوف تعزز الأغلبية البرلمانية للمحافظين. ومع ذلك أخفقت خططها، حيث خسر الحزب أغلبيته، مما أدى لسقوط بريطانيا في دائرة الغموض السياسي في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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8- زيجمار: قواعد من الحرب الباردة

وزير الخارجية الألماني جابريل زيجمار (أرشيفية)

يسعى وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل لمنح مجلس النواب التابع للبرلمان الألمانى "بوندستاج" حق المشاركة في الرأي في صادرات الأسلحة. وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: "القواعد الحالية تنحدر جميعها من فترة الحرب الباردة".

يشار إلى أن مجلس الأمن الاتحادي وهو عبارة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء الألماني تضم سبعة أعضاء من مجلس الوزراء إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونائبها زيجمار جابريل، يبت وحده حتى الآن في قرارات صادرات الأسلحة.

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9- وزيرة ألمانية: الأطفال ليسوا مجرمين

كاتارينا بارلي وزيرة شؤون الأسرة الألمانية (أرشيفية)

أعربت كاتارينا بارلي، وزيرة شؤون الأسرة الألمانية، عن رفضها لمقترح الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الداعي إلى وضع القاصرين المشتبه في صلتهم بالإرهاب، تحت مراقبة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" الأطفال ليسوا مجرمين، بل ضحايا، ولا يصح بالنسبة للأطفال أن تتم مراقبتهم كالمجرمين بل يجب إخراجهم من وضع خطر".

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10 – دوتيرتي: لم نطلب مساعدة أمريكا

رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي (أرشيفية)

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه لم يطلب مساعدة الولايات المتحدة في هجوم ينهي حصارا لمدينة في جنوب البلاد.

وأضاف دوتيرتي الذي طلب في الماضي من القوات الأمريكية المحتشدة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد مغادرة الفلبين، إنه واثق من أن قوات الحكومة قادرة على الانتصار في المعركة بمدينة مراوي 800 كيلومتر جنوبي مانيلا.

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