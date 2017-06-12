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فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس الإدارات بالصحف القومية عقب عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس الإدارات بالصحف القومية عقب عيد الفطر

01:47 ص الإثنين 12 يونيو 2017

فتح باب الترشيح لانتخابات مجالس الإدارات بالصحف القومية عقب عيد الفطر

ارشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، بدء الدعوة لفتح باب الترشيح لانتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات التي ستشكلها هيئة مكتبها ستقوم بإعلان قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية والدعوة إليها في المواعيد المقررة والإشراف عليها وفق أحكام القانون.

جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة وبحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حيث تمت مناقشة مشاكل المؤسسات والاحتياجات الملحة والاستجابة لبعض المطالب العاجلة للمؤسسات واتخاذ قرارات بشأن حلها.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، الأحد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بكافة المؤسسات الصحفية القومية حتى 30/6/2016 ، وأكد رؤساء المؤسسات أنهم تسلموا هذه المبالغ وتولوا تسليمها للمستحقين.

وناقشت الهيئة مع رؤساء المؤسسات الصحفية خطط الإصلاح المالي والإداري ، وكلفتهم بعرض هذه الخطط على الهيئة وفق أوضاع وظروف كل مؤسسة وأصولها وفرصها الاستثمارية لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.

وقررت الهيئة إطلاق موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، كما قررت إعادة تشكيل لجانها الدائمة وهي: اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك، لجنة الاستثمار برئاسة عبد الله حسن، لجنة الديون برئاسة الدكتور عصام الدين فرج، لجنة تطوير المهنة برئاسة الدكتور محمود علم الدين، لجنة الشئون المالية برئاسة محمد الهواري، لجنة الشكاوى برئاسة مجدي البدوي، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة شارل فؤاد.

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