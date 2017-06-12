«فيفا» يوافق على تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة الإمارات وتايلاند

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب الاتحاد الإماراتي بتغيير طاقم الحكام القطري، الذي تم تعيينه لإدارة مباراة المنتخب الإماراتي ضد تايلاند في بانكوك الثلاثاء القادم، في الجولة الثامنة في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وتم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم سنغافوري ماليزي.

يذكر أن "فيفا" قد عين طاقم التحكيم القطري مؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكما رابعا، لإدارة اللقاء في بانكوك، لكن بعد قطع الإمارات للعلاقات الدبلوماسية مع قطر تقدم الاتحاد الإماراتي بطلب رسمي للاتحاد الدولي لتغيير طاقم التحكيم وهو ما لاقى الاستجابة لدى "فيفا".

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وشهدت منطقة الخليج منذ الاثنين الماضي أزمة دبلوماسية حادة، اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.