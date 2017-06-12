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إصابة ضابط شرطة بنيران مجهولين في الدقهلية

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إصابة ضابط شرطة بنيران مجهولين في الدقهلية إصابة ضابط شرطة بنيران مجهولين في الدقهلية

التحرير

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أصيب رئيس مباحث مركز شرطة شربين في الدقهلية المقدم أحمد حسين، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وذكر مصدر أمني اليوم الأحد أنه تم نقل رئيس المباحث إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، مشيرا إلى أن حالته الصحية سيئة.

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وقال المصدر إن حسين تعرض لإطلاق نار عليه أمام قرية بدواى التابعة لمركز المنصورة في أثناء ذهابه إلى مركز الشرطة لمباشرة عمله، لافتا إلى أن رئيس المباحث أصيب بطلقتى خرطوش فى البطن، كما أصيب سائقه بطلقتين فى القدم والكتف، وأكد أن قوات الأمن تكثف جهودها لضبط الجناة.

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التحرير

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