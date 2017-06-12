أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الجامعة العربية» تنفي تناول الاجتماع غير العادي قطع العلاقات مع قطر

Google+ Print
«الجامعة العربية» تنفي تناول الاجتماع غير العادي قطع العلاقات مع قطر «الجامعة العربية» تنفي تناول الاجتماع غير العادي قطع العلاقات مع قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفت اﻷمانة العامة للجامعة العربية، تناول الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين، الذي سيعقد ظهر الإثنين، موضوع قطع العلاقات بين بعض الدول مع قطر.

وصرح الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه لا صحة على الإطلاق لما نشره أحد المواقع ، بأن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والمقرر عقده ظهر الإثنين، سيدرج على جدول أعماله بندًا يتعلق بإعلان بعض الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع، والذي يأتي انعقاده بناء على طلب من دولة فلسطين لمناقشة موضوع "التغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الإفريقية" فقط، وأنه ليست هناك أي بنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال.

شاهد أيضا

وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام، التي تنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة بتحرّي الدقة والمصداقية فيما تنشره، وأن تتثبت من حقيقة الأمور من مصادرها وقنواتها الصحيحة، وذلك حتى لا تتسبب في إثارة البلبلة، واللبس لدى الرأي العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - حلقة عن المجلة الإسبوعية الإخبارية لإحداث هذا الأسبوع - حلقة الأحد 4-6-2017

8 الصبح - حلقة عن المجلة الإسبوعية الإخبارية لإحداث هذا الأسبوع - حلقة الأحد 4-6-2017