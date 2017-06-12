«الجامعة العربية» تنفي تناول الاجتماع غير العادي قطع العلاقات مع قطر

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نفت اﻷمانة العامة للجامعة العربية، تناول الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين، الذي سيعقد ظهر الإثنين، موضوع قطع العلاقات بين بعض الدول مع قطر.

وصرح الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأنه لا صحة على الإطلاق لما نشره أحد المواقع الإخبارية، بأن الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والمقرر عقده ظهر الإثنين، سيدرج على جدول أعماله بندًا يتعلق بإعلان بعض الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع، والذي يأتي انعقاده بناء على طلب من دولة فلسطين لمناقشة موضوع "التغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الإفريقية" فقط، وأنه ليست هناك أي بنود أخرى مطروحة على جدول الأعمال.

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وطالب المتحدث الرسمي وسائل الإعلام، التي تنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة بتحرّي الدقة والمصداقية فيما تنشره، وأن تتثبت من حقيقة الأمور من مصادرها وقنواتها الصحيحة، وذلك حتى لا تتسبب في إثارة البلبلة، واللبس لدى الرأي العام.