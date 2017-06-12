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بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد ختام فعاليات برنامج "طاقة إيجابية" لمحاربة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد ختام فعاليات برنامج "طاقة إيجابية" لمحاربة الإرهاب

01:24 ص الإثنين 12 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ختام فعاليات برنامج "طاقة إيجابية" لمحاربة الفكر الإرهابي والإدمان، تحت شعار "المصريون يواجهون الإرهاب والإدمان"، وذلك بنادي هواة الصيد بمدينة بورفؤاد، في حضور الفنان سماح الصرايطي، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

قال الغضبان، خلال كلمته، إن هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب داخليًا وخارجيًا بالتوزاي مع البناء والتعمير وإقامة المشروعات القومية التي تشهدها البلاد خلال العامين السابقين، مشيدًا بالشباب الذين يواجهون التحديات ويبذلون أقصي جهودهم من أجل سرعة الانتهاء من المشروعات القومية في جميع أنحاء مصر.

تضمنت فعاليات البرنامج عروض أفلام تدور حول الإرهاب، وورشة تصوير سينيمائية وورشة عمل لأفلام قصيرة حول موضوعات لها علاقة بالإرهاب، فضلاً عن ندوات تفاعلية لنشر ثقافة مواجهة الإرهاب، ومعرضًا للصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية التي توثق العمليات الإرهابية.​

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