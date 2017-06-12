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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

01:20 ص الإثنين 12 يونيو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أهمها تشكيل البريطانية وهروب مئات السجناء في الكونجو، إضافة إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في أفغانستان.

1- تيريزا ماي تعلن تشكيلة الحكومة البريطانية

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن اليوم (أ ف ب)

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة.

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2- اعتقالات لأشخاص على صلة بمنفذي هجوم طهران

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الشرطة الإيرانية في موقع هجوم طهران - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن على أكبر كروسى المدعي العام لمحافظة كردستان غرب إيران، اعتقال 6 أشخاص بالمحافظة علي صلة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم الأربعاء الماضي مجلس الشوري الإيراني ومرقد المرشد السابق روح الله الخميني.

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3- هروب أكثر من 900 شخصًا من سجن في الكونغو

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الشرطة الكونغولية فى موكب بالعاصمة كينشاسا - أرشيفية (أ ف ب)

هرب نحو 930 سجينا من سجن كونغولي عندما هاجم مسلحون مجهولون السجن، بحسب ما ذكره مسؤول محلي.

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4- مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في أفغانستان

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القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان - أرشيفية (ا ف ب)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مقتل ثلاثة جنود بالرصاص وإصابة رابع في شرقي أفغانستان، وذلك إثر تقارير صدرت في وقت سابق عن قيام جندي بالجيش الأفغاني بفتح النار على الجنود الأمريكيين.

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5- لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيًا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف فى موسكو - أرشيفية (أ ف ب)

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، أزمة قطر والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا خلال محادثة هاتفية، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في بيان.

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