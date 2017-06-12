العرب اليوم: الدوحة تلجأ لشركة قانونية أمريكية.. وبداية تحرير الرقة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تطورات العزلة العربية لقطر وتقدم قوات سوريا الديموقراطية فى الرقة، إضافة إلى استمرار الاضطرابات فى محافظة ديالى العراقية.

1- الدوحة تلجأ لشركة قانونية أمريكية لمواجهة عزلتها

حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني فى الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

سددت قطر مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة قانونية تابعة للمدعي العام الأمريكي إبان ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، لمراجعة مساعيها وجهودها في وقف تمويل الإرهاب، وهي القضية التي تعد محور الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في الخليج الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

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2- عشرات القتلى في حوادث عنف متفرقة بديالى

عنصر من الجيش العراقي فى محافظة ديالى - أرشيفية (أ ف ب)

لقي ثمانية عراقيين حتفهم وأصيب تسعة آخرون في سلسلة أعمال عنف وانفجارات شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

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3- "قوات سوريا الديموقراطية" تعلن السيطرة على أول حي غرب الرقة

قوات سوريا الديموقراطية فى الرقة اليوم (أ ف ب)

أعلنت "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة من واشنطن سيطرتها على أول حي غرب مدينة الرقة السورية (شمال)، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

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4- مقتل 5 أشخاص حاولوا التسلل للأردن

جنود من الجيش الملكي الأردني على الحدود بين سوريا والأردن - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مقتل خمسة أشخاص حاولوا التسلل للمملكة.

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5- العديد من القتلى في غارة أمريكية في الصومال

جندى من القوات الصومالية فى مقديشيو - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت متحدثة باسم قيادة القوات الأمريكية في افريقيا (افريكوم) في شتوتجارت، أن القوات الأمريكية شنت غارة في الصومال أسفرت عن مقتل العديد من أعضاء حركة "الشباب".

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