مصدر يوضح ملابسات استهداف رئيس مباحث شرطة شربين بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

‏‫كشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، تفاصيل استهداف المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين بالدقهلية، اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن مجهولين اثنين يستقلان دراجة بخارية، أطلقا أعيرة نارية صوب رئيس مباحث مركز شربين، وذلك أثناء استقلاله سيارة شرطة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، أن الحادث أسفر عن إصابة رئيس المباحث بطلقتين في القدم، وشرطي بطلق ناري في القدم، وسلامة المجند.

وأشار المصدر، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، مؤكدًا أن حالتهما مستقرة، وسط تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط الجناة، وإغلاق مداخل ومخارج المحافظة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه لم يتم تحديد هوية المتهمين، وعما إذا كان الحادث سياسياً أم جنائياً.

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