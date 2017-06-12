ترامب لم يناقش زيارته لبريطانيا في اتصال هاتفي مع تريزا ماي
ترامب لم يناقش زيارته لبريطانيا في اتصال هاتفي مع تريزا ماي
01:00 ص الإثنين 12 يونيو 2017
ترامب لم يناقش زيارته لبريطانيا في اتصال هاتفي مع
واشنطن - )أ ش أ(
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش خلال الإتصال الهاتفي الذي أجراه مؤخرا مع تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا موضوع زيارة الدولة التي من المقرر أن يقوم بها ترامب الى لندن بدعوة من الملكة اليزابيث.
ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن ليندساي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها " إن ترامب يكن احتراما كبيرا للغاية لتريزا ماي ، وإن موضوع الزيارة لم يطرح للنقاش خلال هذا الإتصال الهاتفي".
وكانت صحيفة (الجارديان) البريطانية قد ذكرت ، استنادا الى مصادر لم تسمها ، أن زيارة ترامب الى لندن قد تأجلت ، غير أن المتحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية أكدت أن خطة الزيارة لم يطرأ عليها أي تغيير.
تجدر الإشارة الى أن موعد زيارة ترامب الى لندن لم يتحدد بشكل دقيق ، غير أن مسؤولين بريطانيين أعلنوا أنها يمكن أن تجرى خلال شهر أكتوبر القادم.
وكان صادق خان عمدة لندن قد طالب خلال الأسبوع الماضي بضرورة إلغاء زيارة ترامب بعد الإهانات التي وجهها الرئيس الأمريكي اليه شخصيا إثر اتهامه بالتهوين من خطورة الإعتداءات الإرهابية الأخيرة في لندن.
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