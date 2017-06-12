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«التعليم» السعودية تحظر كتب القرضاوي

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«التعليم» السعودية تحظر كتب القرضاوي «التعليم» السعودية تحظر كتب القرضاوي

التحرير

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قررت وزارة التعليم منع كتب الداعية يوسف القرضاوى، عقب ورود اسمه فى "قائمة الإرهاب"، التى أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وضمت 59 شخصا و12 كيانا.

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ووجه الوزير أحمد بن محمد العيسى بالتأكد بشكل عاجل من "عدم وجود كتب ومؤلفات ليوسف القرضاوى، المصنف ضمن (القائمة) فى مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم، والتأكد من سحبها إن وجدت، وعدم نشرها مستقبلا، وذلك لما قد تشكله مؤلفات المذكور من خطر على فكر الطلاب والطالبات لأهمية هذا الموضوع وحساسيته"، وفقا لبيان صادر من الوزارة.

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التحرير

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