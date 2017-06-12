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برلماني: «عايزين محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود مع السعودية»

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برلماني: «عايزين محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود مع السعودية» برلماني: «عايزين محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود مع السعودية»

التحرير

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طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بتوفير محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية مع الجانب السعودي، للاطلاع عليها.

وتساءل داوود في مُداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «ما وجه العجلة لدى البرلمان لمناقشة الاتفاقية؟».

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وأضاف: «الأحكام القضائية حجة على مجلس النواب، فهل سننظر أوراقا باطلة»، مشيرًا إلى أن الذي يؤكد الملكية مظاهر السيادة على الأرض.

وواصل: «عايزين محاضر الجلسات للجنة القومية لتعيين الحدود البحرية مع من بسم الله الرحمن الرحيم حتى صدق الله العظيم، والمستند اللي نطلبه ييجي».

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التحرير

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