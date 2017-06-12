برلماني: «عايزين محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود مع السعودية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوفير محاضر جلسات اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية مع الجانب السعودي، للاطلاع عليها.

وتساءل داوود في مُداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: «ما وجه العجلة لدى البرلمان لمناقشة الاتفاقية؟».

شاهد أيضا

وأضاف: «الأحكام القضائية حجة على مجلس النواب، فهل سننظر أوراقا باطلة»، مشيرًا إلى أن الذي يؤكد الملكية مظاهر السيادة على الأرض.

وواصل: «عايزين محاضر الجلسات للجنة القومية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية من بسم الله الرحمن الرحيم حتى صدق الله العظيم، والمستند اللي نطلبه ييجي».