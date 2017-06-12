منع صرف معاش 200 أسرة بالأقصر.. ومتضرر:«بنعاني من 4 أشهر وهنضطر نسرق»

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مواطن متضرر: «المسؤولون لا يهتمون بنا».. والمحافظ: سنحاول إيجاد حلول

تعاني حوالي من 200 أسرة بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوبي الأقصر من انقطاع صرف معاشاتهم منذ 4 أشهر، بسبب تحويل نظام صرفها من سركي إلى نظام الفيزا.

والتقت «التحرير» بمجموعة من هؤلاء المواطنين بقرية الدير، إذ قال صلاح محمود الضوي أحد الأهالي ومعيل أسرة مكونة من 5 أفراد: "أنا لا أعمل وليس لدي دخل سوى معاشي الذي أتقاضاه من وزارة التضامن الاجتماعي، بنظام السركي، ومنذ 4 أشهر، أبلغونا بتحويل الراتب إلى نظام الفيزا، وطلب منا دفع مبلغ 6 جنيهات إيصال توريد لعملها، ومنذ ذلك الوقت لم يتم صرف رواتبنا حتى الآن".

وأضاف أحمد ابراهيم، أنه كان يتقاضى مبلغ معاش 400 جنيه بالسركي، لا فتًا إلى أنها لا تكفي احتياجات أسرته المكونة من زوجة و5 أطفال، وبعد تحويلها إلى نظام الفيزا منذ 4 أشهر، لم تصلهم الرواتب، ولا يوجد لديه دخل آخر، ولا يستطيع العمل لظروف مرضه.

وأوضح: "يوجد بجواري محل صغير أقضي منه احتياجاتي بالدين، لحين انتظار الراتب شهريا، ومر أكثر من 3 شهور، ولا يوجد سائل علينا"، معبرًا عن غضبه بقوله: "كدا أنا هشتغل حرامي".

ويحكي حامد أحمد لـ"التحرير": "أقوم بصرف معاشي منذ 4 سنوات بنظام السركي، وفوجئنا منذ 4 أشهر بنظام جديد لصرف المعاش عن طريق الفيزا، وإلغاء النظام القديم ووقف رواتبنا، وأذهب يوميًا لاستلام تلك الفيزا، دون جدوى"، مؤكدًا أن عدم صرف المعاشات منذ 4 أشهر، جعله مدينًا لأشخاص عديدين، وعن شراء متطلبات رمضان، أوضح: "هجيب منين، والعيد داخل ومجبتش كسوة العيال، مش عارف أعمل إيه لعيالي، كل يوم بروح الشئون ويقولو بكرة، يا هسرق يا هقطع طريق".

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وأردف مدكور ضوي، أنه أصبح مدينًا انتظارًا لصرف مستحقاتهم بعد اتكاله على هذا الراتب الشهري الذي يصرفه من الشئون، موجهًا رسالة للمسئولين "اهتمو بينا وخلصولنا موضوع الفيزا، مش فاضل شيء غير إننا نسرق، لا معانا قراط أرض ملك ولا وظيفة غير فضل الله".

وأكدت السيدة كريمة صبري، من أهالي القرية أيضا: "المصاريف كتيرة، وكل حاجة غالية، واستلفت فلوس مرة واتنين، مش عارفة استلف منين تاني"، موضحة أنها ليس لديها دخل سوى هذا المعاش، ولا تعرف من أين تأتي بكسوة العيد لأطفالها.

وأشار أحمد الحايق أحد أهالي البلدة، أن هناك مجموعة من الشباب الذين قاموا بالتطوع لمساعدة هؤلاء البسطاء لا يعلمون أين يذهبون للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن عدد الحالات الذين تم الكشف عنهم بتلك القرية بلغ متوسطه 200 أسرة، بينهم 143 حالة تم إدراج أسمائهم في الكشوف لعمل الفيزا، و50 آخرون لم يتم إدراج أسمائهم حتى الآن، لافتًا إلى أن متوسط عدد الأسرة الواحدة يبلغ 3 أفراد، مما يعني أن هذه المشكلة يعاني منها 600 فرد.

وتابع: طرقنا جميع أبواب المسئولين بداية من مسئولي مكتب الشئون بالقرية، ثم الإدارة بالمركز، نهاية بوكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولكن دون وجود حلول، مؤكدًا أن تلك الحالات لا دخل لديهم سوى هذا الراتب البسيط رغم ظروفهم المرضية التي يعانون منها أيضًا بجانب الفقر.

ومن جانبه أشار محافظ الأقصر محمد بدر، بدراسة الأمر على الفور للعمل على إيجاد حلول سريعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وصرف معاشات هؤلاء البسطاء.



