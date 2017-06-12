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«أديب» عن النواب: «بقى دول اللي هيقولوا الجزر مصرية ولا سعودية؟»

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«أديب» عن النواب: «بقى دول اللي هيقولوا الجزر مصرية ولا سعودية؟» «أديب» عن النواب: «بقى دول اللي هيقولوا الجزر مصرية ولا سعودية؟»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشاهد مخجلة حدثت في مجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، الأحد، مستكملًا: «إذا كان حال النواب كده.. طيب الشعب هيعمل إيه؟ إذا كانت مناقشة النواب بالشكل ده.. طيب الشعب هيتناقش ويفهم إزاي؟».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»: «خناق وزعيق وتجاوزات وألفاظ.. إزاي يا جماعة؟ إحنا كلنا مصريين يا جماعة، كفاية تخوين لبعض، هي دي طريقتنا في إدارة حوار حول موضوع حساس جدًا، كل ده ولم يتطرق المجلس لمسألة سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير».

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تابع: «بقى هما دول اللي هيقولوا الاتفاقية سليمة ولا غير سليمة؟ هما دول اللي هيحددوا النقط البحرية بينا وبين  وموقف الجزر؟ لدرجة إننا مش عارفين نتكلم مع بعض يا جماعة؟ وبعدين فين الجلسات اللي قولنا هنذيعها على الهواء؟».

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التحرير

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