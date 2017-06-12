مصطفى بكري: أدعو مبارك للإدلاء بشهادته في قضية «تيران وصنافير»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم الأحد، شهدت حالة من الهرج والمرج الطبيعي بسبب تباين وجهات النظر في قضية ملكية جزيرتي «تيران وصنافير»، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولات من البعض لفرض كلمته والتقدم نحو المنصة.

أضاف بكري، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد العربي»، أنه تقدم بطلب للاستماع لشهادة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في القضية، إذ تم التوقيع في عهده على اتفاقية «الجاميكا وقانون البحار» علم 1982، موضحًا أنه تقدم باقتراح بتشكيل لجنة لمقابلة «مبارك» لأنه كان المسئول بالأساس عن الاتفاق والذي بمقتضاه كانت بداية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية عام 1990.

أكد أن الاتفاقية تقوم بالأساس على الخطوط الأساسية التي تم تحديدها في عهد مبارك، مشدّدًا على وجود حاجة للاطلاع على حقيقة الاتصالات بين البلدين حول الجزر من الرئيس الأسبق، واصفًا شهادة مبارك بالمهمة للغاية، موضحًا أن المناقشات ستسمر لجلسة الغد، وربما تكون هناك جلسات صباحية ومسائية، خاصة مع وجود حاجة للاستماع إلى كافة وجهات النظر.

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شدّد على أن هناك حاجة إلى استقدام المزيد من خبراء علوم البحار وأساتذة التاريخ والجغرافيا للتوصل إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد زمن محدد للانتهاء من المناقشات، وأن اللجنة الدستورية ستظل منعقدة إلى أن تنهي مناقشاتها خلال أسبوع، ومن ثم تُرفع بعدها إلى رئيس المجلس لإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي، وبعد ذلك تدخل الاتفاقية إلى الجلسة العامة لمناقشتها واتخاذ قرار نهائي بصددها.

أوضح أن حضور رئيس رئيس البرلمان لاجتماع اللجنة التشريعية جاء لكونه في الأساس أستاذ في القانون الدستوري، إذ كان هناك حديث عن مدى دستورية المناقشات في ظل صدور حكم قضائي.