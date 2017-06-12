أخبار عاجلة

هكذا تعرف المسكن الأنسب لك -
الحكومة الليبية المؤقتة ترحب بالعقوبات على الكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر -
توريد 534 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية -
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر -
تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصطفى بكري: أدعو مبارك للإدلاء بشهادته في قضية «تيران وصنافير»

Google+ Print
مصطفى بكري: أدعو مبارك للإدلاء بشهادته في قضية «تيران وصنافير» مصطفى بكري: أدعو مبارك للإدلاء بشهادته في قضية «تيران وصنافير»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم الأحد، شهدت حالة من الهرج والمرج الطبيعي بسبب تباين وجهات النظر في قضية ملكية جزيرتي «تيران وصنافير»، لافتًا إلى أنه كانت هناك محاولات من البعض لفرض كلمته والتقدم نحو المنصة.

أضاف بكري، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد العربي»، أنه تقدم بطلب للاستماع لشهادة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في القضية، إذ تم التوقيع في عهده على اتفاقية «الجاميكا وقانون البحار» علم 1982، موضحًا أنه تقدم باقتراح بتشكيل لجنة لمقابلة «مبارك» لأنه كان المسئول بالأساس عن الاتفاق والذي بمقتضاه كانت بداية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية عام 1990.

أكد أن الاتفاقية تقوم بالأساس على الخطوط الأساسية التي تم تحديدها في عهد مبارك، مشدّدًا على وجود حاجة للاطلاع على حقيقة الاتصالات بين البلدين حول الجزر من الرئيس الأسبق، واصفًا شهادة مبارك بالمهمة للغاية، موضحًا أن المناقشات ستسمر لجلسة الغد، وربما تكون هناك جلسات صباحية ومسائية، خاصة مع وجود حاجة للاستماع إلى كافة وجهات النظر.

شاهد أيضا

شدّد على أن هناك حاجة إلى استقدام المزيد من خبراء علوم البحار وأساتذة التاريخ والجغرافيا للتوصل إلى الحقيقة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد زمن محدد للانتهاء من المناقشات، وأن اللجنة الدستورية ستظل منعقدة إلى أن تنهي مناقشاتها خلال أسبوع، ومن ثم تُرفع بعدها إلى رئيس المجلس لإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي، وبعد ذلك تدخل الاتفاقية إلى الجلسة العامة لمناقشتها واتخاذ قرار نهائي بصددها.

أوضح أن حضور رئيس رئيس البرلمان لاجتماع اللجنة التشريعية جاء لكونه في الأساس أستاذ في القانون الدستوري، إذ كان هناك حديث عن مدى دستورية المناقشات في ظل صدور حكم قضائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

وزيرة الاقتصاد الألمانية تشيد بتطور العلاقات المشتركة مع مصر

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالصف

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

مؤتمر العمل الدولي يواصل أعماله في جنيف بمشاركة مصر

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني

السيسي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري الألماني