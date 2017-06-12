أحمد بان: صمود التنظيمات الإرهابية يعود إلى الدعم القطري

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قال الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على قطر القيام بها لإثبات حسن النوايا بعد تصريحات الكويت للوساطة، إذ يجب عليها في البداية حسم هذا التناقض مع الحاضنة الأكبر لها وهي دول الخليج، والتعاطي بجدية مع المطالب المصرية الخليجية التي تبنت نفس الآراء.

وأضاف بان، خلال لقاء على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه يجب أيضا على الدوحة التوقف الفوري عن دعم الجماعات الإرهابية أو تمويلها بالمال والسلاح، بالإضافة إلى إبداء كافة أوجه التعاون مع الخليج في جملة المطالب، معربا عن اعتقاده أن الدعم المالي والإعلامي وبالسلاح الذي وفرته قطر للمجموعات الإرهابية هو الذي جعل التنظمات صامدة ومستمرة.

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وأكدا أنه لولا تلك المساعدات السخية لم يكن في إمكان جبهة النصرة أو داعش أو القاعدة أن يمتد طموحها وتأثيرها إلى هذا الحد في العراق وسوريا وليبيا وسيناء.