ميلان يضم رابع صفقاته في الميركاتو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اتفق فريق ميلان الإيطالي مع فريق بورتو البرتغالي، على ضم مهاجمه الشاب أندريه سيلفا، مقبال 38 مليون يورو، خلال فترة الأنتقالات الحالية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن ميلان أتم الاتفاق سريعا، على ضم المهاجم البرتغالي وسيدفع لبورتو 38 مليون يورو.

وأضاف الموقع ان قيمة الشرط الجزائي في عقد سيلفا مع فريقه بورتو تبلغ 60 مليون يورو، ولكن النادي البرتغالي وافق على الحصول على 38 مليون يورو حيث يرغب في تصحيح أوضاعه المالية مع قواعد اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يخضع سيلفا للكشف الطبي في ميلان، غدا الإثنين، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام بعدها.

ويذكر أن سيلفا صاحب الـ21 عاما تألق بشكل كبير مع بورتو هذا الموسم وسجل 21 هدفا في كل المسابقات.

وبهذا التعاقد سيكون سيلفا الصفقة الرابعة لميلان هذا الصيف بعدما أبرم 3 صفقات حتى الآن بضم ماتيو موساكيو مدافع فياريال الإسباني، وفرانك كيسي من أتالانتا، وريكاردو رودريجيز ظهير فولفسبو.