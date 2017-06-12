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«محرز» على رادار برشلونة

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«محرز» على رادار برشلونة «محرز» على رادار برشلونة

التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الجزائري رياض محرز، لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي، ينتظر عرضًا من نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعب التقى مع مسؤولي برشلونة، الذين لا يفضلون دفع 35 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري، مفضلا استعادة جيرارد ديلوفيو أو محاولة الحصول على عثماني ديمبيلي من دورتموند.

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وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب ينتظر خلال الأيام القادمة دخول مسؤلي برشلونة في مفاوضات مع ناديه، من أجل التعاقد معه.

كان اللاعب قد أعلن من قبل أنه تحدث مع رئيس ليستر سيتي، وأبلغه برغبته في الرحيل هذا الموسم عن صفوف النادي، خاصة بعد أن فشل ليستر في التأهل لأي بطولة أوروبية.

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التحرير

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