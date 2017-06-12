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إسبانيا يتصدر مجموعته.. وأوكرانيا يخطف فوزًا غاليًا من فنلندا في تصفيات مونديال 2018

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إسبانيا يتصدر مجموعته.. وأوكرانيا يخطف فوزًا غاليًا من فنلندا في تصفيات مونديال 2018 إسبانيا يتصدر مجموعته.. وأوكرانيا يخطف فوزًا غاليًا من فنلندا في تصفيات مونديال 2018

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

حقق منتخب إسبانيا، فوزًا غاليا علي نظيره منتخب مقدونيا، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة السادسة، للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسباني إلي 16 نقطة، من 6 مباريات محتلاً المركز الأول، بفارق الأهداف عن المنتخب الإيطالي، فيما تجمد رصيد مقدونيا عند 3 نقاط.

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وفي نفس إطار مباريات ذات الجولة، استعاد منتخب أوكرانيا نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية، بالمجموعة التاسعة، بعد فوزه الصعب بهدفين لهدف على مضيفه منتخب فنلندا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأوكراني إلى 11 نقطة، في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطة أمام منتخب أيسلندا، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل لقائه مع ضيفه منتخب كرواتيا في وقت لاحق من اليوم، ضمن الجولة ذاتها بينما تجمد رصيد منتخب فنلندا عند نقطة واحدة في المركز الخامس (قبل الأخير) مؤقتًا.
 

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