إيطاليا تسحق ليشتنشتاين.. وايرلندا تتعادل مع النمسا في تصفيات مونديال 2018

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حقق منتخب إيطاليا، فوزًا كبيرًا على ضيفه ليشتنشتاين، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من المجموعة السابعة بتصفيات أوروبا، المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تقدمت إيطاليا بهدف في الشوط الأول عن طريق لورنزو انسيني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أضاف الأزوري رباعية عن طريق أندريا بيلوتي، إيدر، فدريكو برناردسكي ومانولو جابياديني في الدقائق 52-74-83-91.

بهذا الفوز ارتفع رصيد إيطاليا لـ16 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر إسبانيا، بينما ظل منتخب ليشتنشتاين دون نقاط في المركز السادس والأخير.

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في إطار منافسات نفس الجولة، تعادل منتخب ايرلندا مع نظيره النمساوي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل مارتن هينتيرجير هدف النمسا فى الدقيقة 31، قبل أن يتعادل منتخب ايرلندا، عن طريق جوناثان وولترز فى الدقيقة 85.

بهذه النتيجة رفع ايرلندا رصيده إلى 12 نقطة، بينما ارتفع رصيد النمسا إلى 8 نقاط.