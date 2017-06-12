أخبار عاجلة

تأجيل الحكم على سيدة الأعمال مني الشافعي لـ28 أكتوبر -
القبض علي عاطل وشقيقه هاربين من أحكام بالسجن 65 عامًا -
زوجة الأب وأبنائها الثلاثة وراء مقتل طفلة بسبب "التبول اللا إرادي" -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يجيب هل يجوز لشخص قراءة القرآن وهو مش فاهم آياته وأجزائه -
هيثم الحريرى: السعودية ستخسر التحكيم الدولي في أزمة "تيران وصنافير" -
"الأعلى للإعلام": لم نتلق شكاوى من المواقع المحجوبة أمس ولا نعرف الأسباب -
للحصول على تركيز أعلى .. عليك بالموز -
بالصور.. كلب يحصل على وظيفة رجل شرطة في كولومبيا -
اتفاقية "تيران وصنافير" تسلسل زمنى‎ -
طبخة ع السريع |"ورقة لحم بالبطاطس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«شمس» يسافر إلى المغرب للتعاقد مع وليد أزارو

Google+ Print
«شمس» يسافر إلى المغرب للتعاقد مع وليد أزارو «شمس» يسافر إلى المغرب للتعاقد مع وليد أزارو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد الخولي وأحمد سعيد

يطير المدير التنفيذي للنادي الأهلي شرين شمس، مساء السبت المقبل، إلى المغرب لتمثيل النادي الأهلي وإداراته في المؤتمر الصحفي الرسمي المخصص للإعلان عن تعاقد الأهلي مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، وأول لاعب مغربي يلعب في فريق الأهلي طوال تاريخه.

شاهد أيضا


 ولذلك قرر أن يرسل النادي الأهلي مديره التنفيذي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب؛ اعتزازًا بهذه الخطوة التي من شأنها تأكيد علاقة الـود والاحتـرام التي تجمع الأهلي والكـرة المغربية وكـل أنديتهـا وجماهيـرها ومسئـوليها ولاعبـيها، وتعكس أيضـًا احترام الأهلي لـنادي الدفاع الحسني.


 كما سيقوم اللواء شمس بالتوقيع على اتفاقية التـوأمـة بين الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«مشروب» رامز و «رجل» شيرين| حقيقة 5 ألغاز أثاروا حيرة الجمهور في رمضان

«مشروب» رامز و «رجل» شيرين| حقيقة 5 ألغاز أثاروا حيرة الجمهور في رمضان

بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان

بعد السخرية منها.. دينا فاروق توضح ما حدث مع شيرين في إعلان رمضان