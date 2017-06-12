«شمس» يسافر إلى المغرب للتعاقد مع وليد أزارو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد الخولي وأحمد سعيد

يطير المدير التنفيذي للنادي الأهلي شرين شمس، مساء السبت المقبل، إلى المغرب لتمثيل النادي الأهلي وإداراته في المؤتمر الصحفي الرسمي المخصص للإعلان عن تعاقد الأهلي مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي، وأول لاعب مغربي يلعب في فريق الأهلي طوال تاريخه.

شاهد أيضا



ولذلك قرر أن يرسل النادي الأهلي مديره التنفيذي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص باللاعب؛ اعتزازًا بهذه الخطوة التي من شأنها تأكيد علاقة الـود والاحتـرام التي تجمع الأهلي والكـرة المغربية وكـل أنديتهـا وجماهيـرها ومسئـوليها ولاعبـيها، وتعكس أيضـًا احترام الأهلي لـنادي الدفاع الحسني.



كما سيقوم اللواء شيرين شمس بالتوقيع على اتفاقية التـوأمـة بين الأهلي ونادي الدفاع الحسني الجديدي.