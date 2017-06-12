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مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث بالدقهلية

12:24 ص الإثنين 12 يونيو 2017

مجهولون يطلقون الرصاص على رئيس مباحث بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

استهدف مجهولون، اليوم الأحد، الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية، أثناء ذهابه إلى مقر عمله أمام قرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من أهالي قرية كفر بدواي يفيد بسماع دوي إطلاق نيران على طريق (المنصورة - دمياط الشرقي)، ما كشف لاحقًا أنه هجوم نفذته مجموعة من الملثمين، استهدفت سيارة شرطة أثناء مرورها بالطريق.

انتقل العميد محمد عنان رئيس فرع الأمن العام بالدقهلية، والعميد محمد شرباش رئيس مباحث المديرية، إلى موقع البلاغ، حيث تبينت إصابة الرائد أحمد حسين بـ 4 طلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، وكذا إصابة مجند "قائد سيارة الشرطة"، واللذان جرى نقلهما في حالة خطرة.

وأكد عدد من شهود العيان، لـ"مصراوي"، أن مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجة نارية كانوا يقفون أمام أحد المطبات الصناعية بطريق (المنصورة - دمياط الشرقي)، المؤدي إلى مركز شربين، وأثناء تهدئة السائق أطلق المجهولون النيران صوب السيارة، وفروا هاربين بواسطة دراجة نارية يستقلونها.

وقد أغلقت الأجهزة الأمنية جميع المداخل والمخارج بطول الطريق، فيما تجرى حاليًا عمليات تمشيط للمنطقة في سبيل تعقب الجناة.​

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