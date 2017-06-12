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حجب موقع "البديل".. وإدارته عبر تويتر: "نسعى لمعرفة الأسباب"

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مصراوي Masrawy

حجب موقع "البديل".. وإدارته عبر تويتر: "نسعى لمعرفة الأسباب"

12:00 ص الإثنين 12 يونيو 2017

حجب موقع البديل

القاهرة- (مصراوي):


أعلنت إدارة "البديل"، حجب موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

وقدم الحساب الرسمي للموقع على "تويتر"، اعتذارًا لمتابعيه داخل من وجود صعوبات قد تواجههم في حال الدخول عليه.

ونشر الموقع صورة كتبوا عليها: "نسعى لمعرفة أسباب هذه المشكلة ومعالجتها"، وحملت الصورة هاشتاجًا تحت اسم "تيران وصنافير مصرية".

وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "البداية"، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أعلن هو الأخر حجب موقعه اليوم الأحد.

وقال البلشي، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية غدًا الاثنين بدءًا من تقديم شكوى لدى نقابة الصحفيين. وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن هناك "جريمة تحاك ضده"- على حد قوله-، حيث تم نشر مقال باسمه يحتوي على كثير من السب والقذف لعدد من المسؤولين، واصفًا ذلك بـ"الكلام المزور الذي لم يقله أو يكتبه".

وتابع البلشي: "أنا لا أكتب إلا للبداية وسوف أقوم غدًا بتقديم شكوى للنقابة، وبلاغ ضد من نسبوا لي هذا الكلام أطالبهم بتكذيبه ومحتفظ بحقي القانوني في اتخاذ إجراءات التعويض المدني بحقهم".

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