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انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في عدة مناطق بأسيوط

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مصراوي Masrawy

انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في عدة مناطق بأسيوط

12:17 ص الإثنين 12 يونيو 2017

انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في عدة مناطق بأسيوط

انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي في عدة مناطق ب

أسيوط - أسامة صديق:

تعرضت عدة مناطق في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، لانقطاع مفاجئ في مياه الشرب وخدمة التيار الكهربائي، أثرت على الحياة اليومية للمواطنين وأضرت بعض المصالح الحكومية.

وشهدت مناطق "المعلمين، والسادات، ونزلة عبداللاه، والأربعين، وعرب المدابغ، وقرية درنكة" انقطاعًا في مياه الشرب، أرجعه مصدر بالمحافطة لكسر في خط الطرد الخاص بمحطة صرف صحي البنك الدولي.

وفي مركز القوصية شمالي المحافظة، تعرضت قريتا عنك والحبالصة لانقطاع في التيار الكهربائي، أرجعه مسؤولون إلى أعمال صيانة.

وفي السياق، تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، أعمال الإصلاح الجارية بموقع كسر خط الطرد 500 مم الخاص بمحطة البنك الدولي في مدينة مبارك، حيث تم الدفع بفرق إصلاح وسيارات كسح لشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.

وأكد صلاح أن الأجهزة التنفيذية بالشركة تبذل أقصى مجهوداتها لاحتواء الموقف وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة، مشيرًا إلى أنه أعطى أمرًا بتوجيه سيارات مياه شرب لخدمة المناطق المتأثرة بالانقطاع، ولحين الانتهاء من عمليات الإصلاح، المتوقع أن تنتهى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس الشركة -في السياق- أن المحطة خضعت لأعمال الإحلال والتجديد منذ شهر أكتوبر الماضي، ولم يتم استلامها إلى تاريخه.​

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