الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم
الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم
11:44 م الأحد 11 يونيو 2017
ارشيفية
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة و السكان، الأحد، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 13 أخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتصادمها بسيارة ربع نقل محملة بمواد بترولية طريق القاهرة الفيوم.
وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب13 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 5 دقائق فقط ، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفيات الفيوم العام وسنورس المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بالرأس والجسد .
وأكد مجاهد، في تصريحات صحفية، أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة الفيوم، مشيرا إلى توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفتين، وجميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
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