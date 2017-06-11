بوفون: دوناروما الاختيار الصحيح ليوفينتوس

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قال الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، أنه سوف يعلق قفازاته بعد مونديال 2018 بروسيا، ويرى حارس يوفينتوس، أن ناديه ومنتخب بلاده لهما الحرية في التحضير لمرحلة ما بعده، في مركز حراسة المرمى.

وقال الحارس، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، اليوم الأحد، عن اهتمام السيدة العجوز بحارس ميلان دوناروما: "أعتقد أنه الخيار الصحيح، إنه شخص معقول ودائمًا ما يحاول فهم الأشياء، أرى أنه من الصحيح أن يحاول يوفنتوس التعاقد مع حارس مثله، من الجيد أن يكون لمنتخبنا الوطني حراسًا مثل دوناروما".

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واختتم: "في النهاية المدرب هو من يختار التشكيلة، ويجب أن يختار التشكيلة التي تفوز، يجب أن يفكر في ذلك فقط، وبالنسبة لي هذا حافز كبير، حتى لو كان عمري 39 أو 40 عامًا، وإذا أردت الحفاظ على هيبة معينة ودور معين، لا بد لي من العمل الصعب".