طهران ترسل 5 طائرات و3 سفن محملة بمواد غذائية إلى الدوحة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن المتحدث باسم شركة الطيران الإيرانية «إيران إير»، أن طهران أرسلت 5 طائرات من المنتجات الغذائية إلى قطر بعد الحظر الذى فرض على الدوحة من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

وقال الناطق شاهرخ نوش آبادى لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «حتى الآن أرسلت 5 طائرات تنقل كل منها نحو تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضراوات إلى قطر»، موضحا أن «طائرة سادسة ستقلع خلال ساعات».

وأضاف نوش آبادى: «سنواصل عمليات الإرسال هذه طوال طلب قطر لذلك»، بدون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشحنات مساعدات أو صفقة تجارية.

وأوضح المسئول الإيرانى أن «عملية الشحن تمت من مطارات طهران وشيراز»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

بدوره، قال فرهاد برورش مدير عام الشركة، أن المجال الجوى الإيرانى يستقبل يوميا 100 رحلة جوية إضافية إثر أزمة العلاقات القطرية الخليجية.

وقال برورش إنه «وفقا للتقارير فقد ازدادت الرحلات الجوية التى تستخدم المجال الجوى الإيرانى 100 رحلة يوميا»، مضيفا أن «ذلك لن يؤثر على أنشطة الطيران الإيرانى، والمجال الجوى لإيران يملك إمكانيات لاستقبال أعداد كبيرة من الرحلات الجوية»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

شاهد أيضا

من جانبه، قال محمد مهدى بنشرى مدير مرفأ دير فى جنوب إيران إن «350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها أيضا على ثلاث سفن صغيرة». ويقع مرفأ دير فى محافظة بوشهر الواقعة مقابل قطر تماما.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت فى وقت سابق تخصيص ميناء «بوشهر» كمركز للتبادل الاقتصادى بين طهران والدوحة، بهدف تنمية الصادرات بين الجانبين، لافته إلى أن الظروف المتأزمة التى تمرُّ بها قطر مع دول جوارها، وفرت فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويقضى اتفاق مبرم بين بوشهر وقطر فى عام 2014، بتصدير 22 نوعا من المنتجات الإيرانية إلى الدوحة، غير أن الأزمة القطرية الراهنة أدت لتضاعف الصادرات الإيرانية إلى قطر.

وأثار إغلاق السعودية الحدود البرية الوحيدة لقطر مخاوف من ارتفاع كبير فى الأسعار ونقص فى إمدادات الغذاء بين السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، حيث تستورد الدوحة نحو 40 % من المواد الغذائية من السعودية.

وكانت الدوحة قد أعلنت الأسبوع الماضى عن إجرائها محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص محتمل بعد يومين من قيام أكبر مزوديها، الإمارات والسعودية، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية معها.